07"43, a due soli centesimi dal record mondiale stabilito dagli Stati Uniti (secondi) nelle batterie.

Femke Bol ha completato una rimonta spettacolare nella 4x400m mista, staffetta vinta dai Paesi Bassi in 3’ Medaglia d'oro storica per Dominica, Thea LaFond nuova campionessa olimpica nel salto triplo, disciplina vinta grazie al balzo di 15,02m. Ryan Crouser è diventato il primo lanciatore del peso a vincere tre titoli olimpici consecutivi. Il colosso a stelle e strisce (detentore del RM) ha dominato la pedana fissando la distanza per l’oro a 22,90m.

