Alain Attallah freshfocus

Tre giorni dopo l'annuncio della partenza di Salvatore Cabibbo, la Spinelli Massagno ha trovato il suo nuovo allenatore nella figura di Alain Attallah.

Swisstxt

L'egiziano, di nazionalità anche greca, ha partecipato a due Olimpiadi e a un Mondiale come giocatore, mentre da tecnico ha diretto squadre in Egitto e Danimarca.

È in Svizzera dal 2018, dove ha allenato dapprima il Nyon, poi il Ginevra e infine gli Starwings.

«Non vedo l'ora di lavorare per condividere la mia visione di gioco e per costruire un gruppo che metta in campo cuore, disciplina e ambizione», ha dichiarato il 60enne.

Solcà se ne va a Ginevra

Nel giorno dell’annuncio del nuovo coach Alain Attallah, il Massagno deve fare i conti con la partenza di Yuri Solcà.

Il 24enne ticinese ha infatti firmato un accordo biennale con i Geneva Lions campioni in carica.

Nella scorsa stagione il nazionale rossocrociato ha realizzato una media di 11,2 punti, 4,9 rimbalzi e 4,5 assist a partita nel campionato di SBL.

Dopo aver lasciato una prima volta la SAM nel 2020 in direzione Vevey, ha vestito per tre stagioni la maglia dell’Olympic Friborgo collezionando 3 titoli, 2 Coppe e 2 Supercoppe, prima di fare ritorno alla Spinelli nel 2023.