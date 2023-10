Meglio restare al paddock Imago

Invertire il programma tra sabato e domenica e anticipare la partenza non è purtroppo bastato: la pioggia e il forte vento che si sono abbattuti sul circuito di Phillip Island hanno costretto gli organizzatori a cancellare la gara sprint delle MotoGP per non mettere a rischio la sicurezza dei piloti.

La corsa delle Moto2 del GP d’Australia è stata interrotta dopo nove giri su 23 quando in testa c’era l’italiano Tony Arbolino, dichiarato vincitore e al quale sono andati la metà dei punti. Le Moto3 sono invece riuscite a portare a termine la loro prova, vinta dal turco Deniz Oncu.

