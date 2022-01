Ecco i possibili scenari dell'udienza di Djokovic

Un murale raffigurante il tennista serbo Novak Djokovic su un muro a Belgrado. AP

Il numero 1 del mondo Novak Djokovic si gioca fra qualche ora le sue possibilità di partecipare agli Australian Open chiedendo alla giustizia australiana se può essere esentato dalla vaccinazione dopo aver contratto il Covid a dicembre.

Ecco una panoramica degli scenari per l'udienza online del Tribunale federale che si apre lunedì alle 10 (domenica a mezzanotte, ora svizzera).

Djokovic vince

Se il giudice Anthony Kelly si pronunciasse a favore di Djokovic, annullerebbe la revoca del suo visto, rendendolo nuovamente valido.

Sarebbe una vittoria clamorosa per Djokovic, ostile al vaccino, e una grave battuta d'arresto per il governo australiano, che applica restrizioni draconiane alle frontiere da circa due anni per combattere il Covid-19.

Se questo scenario si concretizza, gli avvocati della star serba hanno chiesto il suo «rilascio immediato» entro le 17 di lunedì, in un documento di 35 pagine presentato prima dell'udienza. Hanno anche chiesto al giudice di pronunciarsi «al più presto», senza attendere lo sviluppo della motivazione giuridica che ritengono possa essere pubblicata in seguito.

L'Australian Open prenderà il via appena sette giorni dopo l'udienza di lunedì. Il fratello di Novak Djokovic, però, ha detto ai media serbi che non sa se Nole parteciperà al torneo se la giustizia gli darà ragione: «Penso che anche Novak non lo sappia in questo momento perché è travolto dalle emozioni. Penso che il tennis e il Grande Slam ora sia all'ultimo posto nei suoi pensieri», ha detto Djordje Djokovic.

L'Australia ricorre in appello

Ma se questo scenario dovesse verificarsi, il Governo australiano farà sicuramente ricorso contro la decisione, ha affermato Christopher Levingston, uno specialista in diritto dell'immigrazione con oltre 20 anni di esperienza. E durante l'appello, «il signor Djokovic rimarrebbe in detenzione per immigrati», ha detto in un'analisi sul caso.

Vince il Governo australiano

Se il giudice dell'udienza darà ragione al Governo australiano, è probabile che cercherà di espellere Djokovic dal Paese con il primo aereo disponibile dall'aeroporto di Melbourne.

Giovedì scorso, il giudice ha ordinato al ministro dell'Interno Karen Andrews di non espellere il tennista mentre sono in corso le procedure di revoca del visto. Questo ordine scade lunedì alle 16:00.

Christopher Levingston ha affermato che le argomentazioni dell'Esecutivo si basavano su misure contenute nella legge sull'immigrazione che, secondo lui, «alla fine sconfiggeranno la richiesta del signor Djokovic». In base a questa legge, il ministro deve solo dimostrare che la presenza del titolare del visto «sarebbe, potrebbe o potrebbe essere» un rischio per la salute, la sicurezza o la proprietà degli australiani.

Ma anche se il governo vincesse, la superstar serba potrebbe fare appello.

Djokovic ricorre in appello

Se il giudice respinge la richiesta di Djokovic, potrebbe esserci una contestazione. «Se perde, è molto probabile che farà ricorso», ha affermato John Findley, avvocato specializzato in questioni migratorie.

In questo scenario, gli avvocati del giocatore dovranno sostenere che c'è stato un errore e forse indicare un atto di legge non preso in considerazione, ha aggiunto.

Ma anche se verrà presentato un simile appello, Djokovic non potrà girare liberamente mentre il caso viene discusso, secondo Levingston. Sebbene il giudice possa accogliere un ricorso, non potrà ordinare al governo di concedere un visto che consenta a Djokovic di essere rilasciato dalla detenzione, ha affermato l'avvocato.

È il ministro dell'Interno australiano che potrebbe concedere un visto del genere, ma è improbabile che lo faccia, data la posizione del governo sulla questione e l'impatto politico della decisione di rilasciarlo.