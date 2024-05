Il conducente dell'auto che accompagna la vincitrice finale provoca un incidente. Twitter/LeGruppetto

Ai campionati francesi di ciclismo Under 19, Célia Gery vince anche la gara su strada dopo la cronometro. Tuttavia, la vittoria ha un retrogusto amaro...

blue Sport Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te Il direttore sportivo di Célia Gery causa un incidente ai campionati francesi di ciclismo U19.

Tocca con la sua auto la ruota posteriore di Amandine Muller, che in quel momento era in testa.

Anche Célia Gery, la vincitrice finale, è vittima dello stesso incidente.

Julien Guiborel, l'autista, si sente in colpa dopo l'accaduto. Almeno entrambe le atlete sono riuscite a terminare la gara. Mostra di più

A 31 chilometri dall'arrivo, Célia Gery è in scia ad Amandine Muller. A questo punto si delinea già un duello per la vittoria. Gery e il direttore sportivo della sua squadra, Julien Guiborel, devono aver pensato alla tattica di gara. In ogni caso, lo si vede affiancare Gery nel veicolo di supporto e chiacchierare con lei.

Ed è proprio in quel momento che accade l'impensabile: dopo una leggera sterzata di Muller, l'auto tocca la sua ruota posteriore e fa cadere la leader della gara.

Non un gesto intenzionale, ovviamente, altrimenti il piano non sarebbe stato ben congegnato. Anche perché pure Gery finisce a terra, non riuscendo a evitare la rivale stesa sull'asfalto. Una caduta che avrebbe potuto finire male per entrambe le cicliste.

Le championnat de France féminin U19 a été marqué par la chute d'Amandine Müller, renversée par la voiture du directeur sportif de Célia Gery. Les 2 concurrentes ont pu repartir et se retrouver. Puis Gery a lâché Müller pour gagner avec 3'42" d'avance.pic.twitter.com/Q5sw7VF8ZX — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 12, 2024

Alla fine, però, la gara continua per entrambe e in seguito sono proprio loro due a decidere la vittoria. Il che è quasi un miracolo visto il violento incidente. Il fatto che Gery abbia vinto davanti a Muller alla fine ha lasciato un retrogusto amaro.

La vincitrice ha poi dichiarato: «Sono felice per la vittoria, ma spero che Amandine non si sia fatta male».

Nel frattempo, Guiborel, l'uomo che ha causato l'incidente, afferma che non era sua intenzione e si scusa profondamente: «Personalmente, questo rovina la mia gioia per la vittoria. Sarei stato ancora più infastidito se Amandine non fosse arrivata seconda. Non mi scuserò mai abbastanza con entrambe». E conclude: «Mi rimprovero molto per l'accaduto».