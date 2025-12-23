  1. Clienti privati
Escalation di violenza sulle strade Automobilista spara contro la squadra ciclistica italiana: «Paura, shock e sgomento»

23.12.2025 - 15:54

Un'auto di passaggio spara contro un gruppo di ciclisti.
Una squadra di ciclismo italiana è stata colpita da un automobilista durante una sessione di allenamento vicino al Lago di Garda. L'incidente si inserisce nel dibattito sulla crescente aggressività degli conducenti di auto nei confronti delle due ruote.

Sandro Zappella

La squadra ciclistica italiana S.C. Padovani Polo Cherry Bank ha vissuto un momento decisamente scioccante durante un allenamento vicino al Lago di Garda: un automobilista ha infatti sparato contro i vari corridori. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito.

Il filmato di quanto successo, condiviso dalla squadra sui social media, mostra l'autista di una BMW che si accosta ai sette ciclisti e spara due colpi di pistola prima di fuggire.

L'episodio è avvenuto mentre i direttori sportivi della squadra, che di solito seguono in un veicolo di supporto, si erano fermati per aspettare un altro gruppo.

In una dichiarazione del club dopo l'incidente si parla di «paura, shock e sgomento».

Al ritorno in albergo, i ciclisti hanno denunciato l'accaduto e raccolto prove da consegnare alla polizia.

Il presidente della squadra, Galdino Peruzzo, e il direttore sportivo Dimitri Konychev hanno espresso la loro preoccupazione per la crescente aggressività degli automobilisti nei confronti dei ciclisti in Italia.

In balia dei singoli

A settembre, il membro della squadra Marco Palomba è rimasto ferito in un incidente con omissione di soccorso. Peruzzo ha sottolineato che le strade sono il campo di allenamento dei ciclisti e che il club ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la loro sicurezza. Tuttavia, essi sono in balia dei singoli.

Konychev, ciclista professionista di grande esperienza, ha spiegato che la squadra pianifica attentamente i percorsi di allenamento per evitare le strade trafficate. I ciclisti indossano inoltre abiti ad alta visibilità e hanno luci sulle loro biciclette per renderli più visibili agli automobilisti.

Dibattito sulla sicurezza dei ciclisti in Italia

L'incidente è avvenuto nel contesto di un acceso dibattito sulla sicurezza dei ciclisti in Italia.

Ad agosto, un grave incidente in Puglia in cui hanno perso la vita tre ciclisti ha portato a una discussione sul crescente numero di incidenti mortali in bicicletta. Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana ha attribuito all'impazienza degli automobilisti la responsabilità dell'aumento del numero di incidenti.

Anche la morte della giovane ciclista Sara Piffer a gennaio, investita da un automobilista in fase di sorpasso, ha suscitato indignazione e richieste di maggiore sicurezza stradale. Il padre ha descritto le strade italiane come il «Far West» e ha chiesto più buon senso sulle strade.

Più video