Basket Avanza la Svizzera nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

Swisstxt

20.8.2025 - 20:08

La Svizzera può continuare a credere nel sogno Mondiali 2027, in programma in Qatar.

SwissTXT

20.08.2025, 20:08

20.08.2025, 20:23

Grazie al favore fatto da parte dell’Ucraina (98-86 sulla Slovacchia a Bratislava), i rossocrociati hanno chiuso da secondi del proprio gruppo nella seconda fase di prequalificazione e potranno così accedere alle qualificazioni vere e proprie.

Gli elvetici torneranno dunque in campo a novembre con la prima sfida valida per il Gruppo C in cui sono inserite le temibili Serbia, Turchia e Bosnia. Gli uomini di Papatheodorou affronteranno subito i favoriti serbi.

