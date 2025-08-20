La Svizzera può continuare a credere nel sogno Mondiali 2027, in programma in Qatar.

Grazie al favore fatto da parte dell’Ucraina (98-86 sulla Slovacchia a Bratislava), i rossocrociati hanno chiuso da secondi del proprio gruppo nella seconda fase di prequalificazione e potranno così accedere alle qualificazioni vere e proprie.

Gli elvetici torneranno dunque in campo a novembre con la prima sfida valida per il Gruppo C in cui sono inserite le temibili Serbia, Turchia e Bosnia. Gli uomini di Papatheodorou affronteranno subito i favoriti serbi.