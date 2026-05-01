È già finita la stagione per Nikola Jokic.

Si è conclusa al primo turno l’avventura dei Denver Nuggets di Nikola Jokic ai playoff.

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La squadra del tre volte MVP (autore di 28 punti, 9 rimbalzi e 10 assist) è infatti stata eliminata dai Timberwolves, vincitori in gara-6 per 110-98 con la serie chiusa sul 4-2.

Pur priva della propria stella Anthony Edwards, la compagine del Minnesota ha potuto contare su uno scatenato Jaden McDaniels (32 punti e 10 rimbalzi).

Si è conclusa anche una serie ad Est, quella che ha visto i Knicks spazzare via in gara-6 gli Hawks con un eloquente 140-89. Andrà invece alla bella la sfida tra Celtics e 76ers.