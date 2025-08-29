  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ciclismo Ayuso vince la settima tappa della Vuelta

Swisstxt

29.8.2025 - 17:24

Solo soletto al traguardo
Solo soletto al traguardo
KEY

di ritardo in classifica generale, oggi Juan Ayuso si è riscattato imponendosi nella settima frazione della Vuelta (188km da Andorra la Vella a Cerler).

SwissTXT

29.08.2025, 17:24

29.08.2025, 17:28

Naufragato ieri a oltre 10’ L’ex co-capitano della UAE ha voluto fortemente il successo di tappa, tanto da essere il primo a portar fuori dal gruppo altri 11 compagni di fuga.

Allo spagnolo poi sono bastati due scatti secchi sull’ultima ascesa per involarsi in solitaria verso il traguardo.

Torstein Traeen ha conservato la maglia rossa, anche grazie al disinteresse di tappa da parte dei big di classifica, arrivati a oltre 3' da Ayuso.

I più letti

In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine
Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare
Confessione shock di Bianca Balti: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni»
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri

Video correlati

Copenaghen – Basilea 2:0

Copenaghen – Basilea 2:0

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

27.08.2025

Benfica – Fenerbahce 1:0

Benfica – Fenerbahce 1:0

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

27.08.2025

Bruges – Rangers 6:0

Bruges – Rangers 6:0

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

27.08.2025

Copenaghen – Basilea 2:0

Copenaghen – Basilea 2:0

Benfica – Fenerbahce 1:0

Benfica – Fenerbahce 1:0

Bruges – Rangers 6:0

Bruges – Rangers 6:0

Più video

Altre notizie

Canton Glarona. Al via la tre giorni di Festa federale di lotta svizzera a Mollis

Canton GlaronaAl via la tre giorni di Festa federale di lotta svizzera a Mollis

Atletica. Audrey Werro conquista il diamante alla Weltklasse

AtleticaAudrey Werro conquista il diamante alla Weltklasse

Paraciclismo. Titolo iridato per Van Till ai Mondiali

ParaciclismoTitolo iridato per Van Till ai Mondiali