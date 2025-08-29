di ritardo in classifica generale, oggi Juan Ayuso si è riscattato imponendosi nella settima frazione della Vuelta (188km da Andorra la Vella a Cerler).
Naufragato ieri a oltre 10’ L’ex co-capitano della UAE ha voluto fortemente il successo di tappa, tanto da essere il primo a portar fuori dal gruppo altri 11 compagni di fuga.
Allo spagnolo poi sono bastati due scatti secchi sull’ultima ascesa per involarsi in solitaria verso il traguardo.
Torstein Traeen ha conservato la maglia rossa, anche grazie al disinteresse di tappa da parte dei big di classifica, arrivati a oltre 3' da Ayuso.