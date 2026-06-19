Marlen Reusser ha recuperato 2'' nella graduatoria del Tour de Suisse su Elisa Longo Borghini grazie ai due sprint intermedi del chilometro Tissot.
L'elvetica, attardata nel finale dalla caduta di Lauren Dickson ma che ha beneficiato della neutralizzazione degli ultimi 5km, è ora a 55'' dall'italiana.
A imporsi sul traguardo di Bad Ragaz, dopo una frazione pianeggiante destinata alle velociste, è stata la britannica Zoe Backstedt.
Nella volata di massa si è distinta anche la svizzera Jasmin Liechti, quinta.
Nella generale la miglior elvetica è sempre Steffi Haeberlin, quarta.