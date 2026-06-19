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Ciclismo Bad Ragaz, volata a Backstedt. L'elvetica Reusser recupera due secondi su Longo Borghini

Swisstxt

19.6.2026 - 13:26

Marlen Reusser
Marlen Reusser
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Marlen Reusser ha recuperato 2'' nella graduatoria del Tour de Suisse su Elisa Longo Borghini grazie ai due sprint intermedi del chilometro Tissot.

SwissTXT

19.06.2026, 13:26

19.06.2026, 13:31

L'elvetica, attardata nel finale dalla caduta di Lauren Dickson ma che ha beneficiato della neutralizzazione degli ultimi 5km, è ora a 55'' dall'italiana.

A imporsi sul traguardo di Bad Ragaz, dopo una frazione pianeggiante destinata alle velociste, è stata la britannica Zoe Backstedt.

Nella volata di massa si è distinta anche la svizzera Jasmin Liechti, quinta.

Nella generale la miglior elvetica è sempre Steffi Haeberlin, quarta.

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