Davanti a tutti KEY

Caratterizzato dalla pioggia, che ha causato errori e cadute portando con sé inevitabili colpi di scena, il GP di Thailandia ha sorriso a Francesco Bagnaia, primo sul traguardo ma capace di rosicchiare solo qualche punto in classifica a Jorge Martin, secondo e a +17.

Swisstxt

Il leader del Mondiale si è preso subito la testa, ma un errore lo ha portato in terza piazza. Davanti il duello tra Bagnaia e Marquez, con quest'ultimo scivolato a 13 giri dalla fine ora e fuori dai giochi per il titolo. In Moto2 Ai Ogura si è laureato campione del mondo grazie al secondo posto colto dietro a Aron Canet.

Swisstxt