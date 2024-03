Grazie a una strepitosa partenza Francesco Bagnaia ha vinto la prima corsa stagionale di MotoGP.

Al via dalla quinta posizione, il campione del mondo si è prontamente issato in testa e non ha più lasciato la prima posizione. Sono saliti sul podio insieme all'italiano il sudafricano Brad Binder e lo spagnolo Jorge Martin, mentre Marc Marquez ha concluso al 4o rango davanti a Enea Bastianini. Nell'atteso debutto tra i grandi Pedro Acosta ha chiuso 9o. In Moto2 Alonso Lopez ha vinto il duello sul traguardo con Barry Baltus, in Moto3 David Alonso ha preceduto di un soffio Daniel Holgado.

