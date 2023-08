Ancora senza rivali Keystone

Il GP d'Austria è stato territorio di caccia di Francesco Bagnaia: scattato alla perfezione dalla pole, il piemontese ha fatto corsa in solitaria precedendo Brad Binder.

Ad accendere la bagarre sul circuito di Spielberg è allora stata la battaglia per la terza posizione, in cui Marco Bezzecchi l'ha spuntata sul compagno di squadra Luca Marini e Alex Marquez. In Moto2, invece, Celestino Vietti si è messo alle spalle Pedro Acosta e Ai Ogura. Da segnalare in Moto3, in cui si è imposto Deniz Oncu, la promettente 20a piazza di Noah Dettwiler (all'esordio grazie a una wild card).

