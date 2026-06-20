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MotoGP Bagnaia domina la sprint di Brno

Swisstxt

20.6.2026 - 15:41

Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
KEYSTONE

Francesco Bagnaia ha conquistato il suo primo successo dell'anno dominando la gara sprint del GP di Cechia.

SwissTXT

20.06.2026, 15:41

20.06.2026, 15:44

L'italiano è partito terzo ma ha subito preso la testa della corsa. Nel finale ha resistito al ritorno del poleman Ai Ogura, che montava gomme medie contro la soft posteriore dell'italiano. Il giapponese ha ottenuto il suo primo podio in carriera.

Terzo è arrivato Marc Marquez con l'altra Ducati. Il leader del Mondiale Marco Bezzecchi è caduto a due giri dal termine.

Domenica in Moto2 partirà davanti il colombiano David Alonso, in Moto3 lo spagnolo David Almansa.

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