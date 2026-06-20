Francesco Bagnaia KEYSTONE

Francesco Bagnaia ha conquistato il suo primo successo dell'anno dominando la gara sprint del GP di Cechia.

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L'italiano è partito terzo ma ha subito preso la testa della corsa. Nel finale ha resistito al ritorno del poleman Ai Ogura, che montava gomme medie contro la soft posteriore dell'italiano. Il giapponese ha ottenuto il suo primo podio in carriera.

Terzo è arrivato Marc Marquez con l'altra Ducati. Il leader del Mondiale Marco Bezzecchi è caduto a due giri dal termine.

Domenica in Moto2 partirà davanti il colombiano David Alonso, in Moto3 lo spagnolo David Almansa.