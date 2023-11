Bagnaia KEY

ultima gara della stagione di MotoGP ha sorriso a Francesco Bagnaia, che per il secondo anno consecutivo si è laureato campione del mondo.

L’ Il pilota del team ufficiale Ducati ha conquistato il GP della Comunità Valenciana, ma il terzo titolo della sua carriera (uno in Moto2 e due nella classe regina) era già nella sua bacheca con parecchi giri d’anticipo, visto che Jorge Martin, l’unico che avrebbe potuto raggiungerlo in classifica, ha visto finire la sua gara al sesto giro a causa di un incidente. In Moto2 e in Moto3 a festeggiare sono stati a Fermin Aldeguer e Ayumu Sasaki.

Swisstxt