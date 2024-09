Inarrivabile KEY

E' stato un dominio italiano, quello nelle qualifiche del GP di San Marino.

Inarrivabile, Francesco Bagnaia si è guadagnato la pole position e sarà affiancato in prima fila dai connazionali Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Tornato a vincere ad Aragon lo scorso weekend, Marc Marquez è stato vittima di una caduta e partirà solo dalla nona piazza, alle spalle anche del fratello Alex, settimo. Scatterà invece dalla seconda fila il leader del Mondiale Jorge Martin, quarto, che deve difendersi dall’attacco in gara e in classifica di colui che si è preso la pole position.

