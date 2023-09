KEY

Passato lo spavento della caduta di Montmelò, Francesco Bagnaia ha ricevuto la conferma dallo staff medico per poter partecipare al Gran Premio di San Marino in programma domenica.

Il 26enne italiano si è sottoposto questa mattina ai regolari controlli e a partire dalla giornata da venerdì, salvo dolori in sella, potrà tornare alla guida della sua Ducati per affrontare le prove libere sul circuito romagnolo. Il campione in carica nel GP casalingo avrà la possibilità di difendere i 50 punti di vantaggio su Jorge Martin e proseguire la caccia al suo secondo titolo mondiale.

Swisstxt