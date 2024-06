Francesco Bagnaia Imago

Bagnaia sembra aver messo a posto il sabato.

Swisstxt

Dopo quella del Mugello, per la prima volta in carriera l'italiano ha conquistato due gare sprint consecutive vincendo quella nei Paesi Bassi. Il piemontese ha rosicchiato 3 punti in classifica a Martin, oggi 2o e ancora con 15 lunghezze di vantaggio.

Swisstxt