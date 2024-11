Bagnaia e Martin KEY

In seguito alla caduta nella sprint, Bagnaia non ha deluso le attese imponendosi nel Gran Premio della Malesia e ora si trova a 24 lunghezze dal leader Martin quando manca un solo appuntamento al termine (37 punti in palio, probabilmente a Barcellona).

Dopo la bandiera rossa per l’incidente che ha coinvolto senza grandi conseguenze Quartararo, Miller e Binder, è andata in scena una feroce battaglia tra Bagnaia e Martin, con l’italiano che ha poi dato lo strappo decisivo. Sul podio ci è pure salito Bastianini, terzo in gara e nella classifica piloti dopo la la caduta di M.Marquez.

