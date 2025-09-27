Uno scatenato Francesco Bagnaia ha dominato e vinto la gara sprint del GP del Giappone.
Partito in pole position, l’italiano ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 1"842 su Marc Marquez e di 3"674 su Pedro Acosta.
Con il risultato odierno Marquez si è avvicinato ancora di più al suo nono titolo mondiale, che potrebbe conquistare già al termine della gara della domenica.
Il fratello Alex, l’unico altro pilota ancora in corsa per il titolo, ha chiuso solo in 10a posizione e per mantenere vive le speranze domani dovrà fare almeno 7 punti in più di Marc.