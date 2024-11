Francesco Bagnaia Keystone

L’antipasto ha riservato già un gustoso duello, ma non ha tolto la voglia di provare il piatto principale.

La sprint del GP della Solidarietà di Barcellona, l’ultimo appuntamento stagionale che sostituisce Valencia, se l’è aggiudicata Francesco Bagnaia davanti a Enea Bastianini e Jorge Martin.

Il discorso per il titolo resta dunque ancora aperto con il piemontese che ha rosicchiato 5 punticini allo spagnolo e lamenta ora 19 lunghezze di ritardo, che gli permettono di sognare in vista della gara di domani, anche se dovrà confidare in una débâcle del rivale.

Pronti via e il duplice campione in carica, scattato dalla pole, si è portato in testa alla corsa, seguito dal compagno di squadra Bastianini che ha tentato nei primi giri di rallentare la corsa del leader della classifica. Una volta superato, il 26enne riminese si è poi accodato, attendendo il momento propizio per sferrare l’attacco decisivo nell’ultima tornata e andare a chiudere alle spalle di Bagnaia al posto di Martin.

