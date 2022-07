Camille Balanche continua a dominare nella Coppa del Mondo di downhill.

A Snowshoe (Stati Uniti) la rossocrociata ha colto il suo terzo successo in stagione, salendo sul podio per la sesta volta in altrettante gare. Quando mancano due appuntamenti la 32enne neocastellana vanta un vantaggio di 230 punti nella classifica di specialità sulla francese Myriam Nicole, seconda di giornata.

Swisstxt