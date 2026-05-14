  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ciclismo Ballerini vittorioso a Napoli

Swisstxt

14.5.2026 - 18:06

Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia, 141 chilometri tra Paestum e Napoli.

SwissTXT

14.05.2026, 18:06

La pioggia caduta a due chilometri dal traguardo ha provocato una caduta nell'ultima curva sul pavè bagnato, sgranando il gruppo dei velocisti. Ballerini ha battuto Jasper Stuyven nella volata a due per il suo primo successo di tappa al Giro. Terzo è arrivato Paul Magnier, maglia ciclamino, che ha evitato la caduta e ha rimontato negli ultimi 300 metri La classifica generale non cambia. Afonso Eulalio resta in maglia rosa con 2'51» su Igor Arrieta.

I più letti

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e poi rientra in tabaccheria: «Ho vinto 2 milioni»
Madonna è coinvolta in un caso di sfruttamento a Gstaad? Ecco cosa è emerso nel processo
Michelle Gisin parla a blue News: «Finché non dico il contrario, sono una sciatrice attiva»

Video correlati

Cadieux: «A volte fa bene prendere uno schiaffo»

Cadieux: «A volte fa bene prendere uno schiaffo»

13.05.2026

Alavés – Barcelona 0-1

Alavés – Barcelona 0-1

LALIGA | 36ème journée | Saison 25/26

13.05.2026

Villarreal – Sevilla 2-3

Villarreal – Sevilla 2-3

LALIGA | 36ème journée | Saison 25/26

13.05.2026

Cadieux: «A volte fa bene prendere uno schiaffo»

Cadieux: «A volte fa bene prendere uno schiaffo»

Alavés – Barcelona 0-1

Alavés – Barcelona 0-1

Villarreal – Sevilla 2-3

Villarreal – Sevilla 2-3

Più video

Altre notizie

Qualificazioni mondiali. La Svizzera della pallamano batte l'Italia

Qualificazioni mondialiLa Svizzera della pallamano batte l'Italia

Giro. La quinta tappa va ad Arrieta

GiroLa quinta tappa va ad Arrieta

NBA in lutto. È morto a soli 29 anni Brandon Clarke, ala dei Memphis Grizzlies

NBA in luttoÈ morto a soli 29 anni Brandon Clarke, ala dei Memphis Grizzlies