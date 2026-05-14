Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d'Italia, 141 chilometri tra Paestum e Napoli.

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La pioggia caduta a due chilometri dal traguardo ha provocato una caduta nell'ultima curva sul pavè bagnato, sgranando il gruppo dei velocisti. Ballerini ha battuto Jasper Stuyven nella volata a due per il suo primo successo di tappa al Giro. Terzo è arrivato Paul Magnier, maglia ciclamino, che ha evitato la caduta e ha rimontato negli ultimi 300 metri La classifica generale non cambia. Afonso Eulalio resta in maglia rosa con 2'51» su Igor Arrieta.