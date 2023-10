Zlatan Ibrahimovic (sinistra) e Mario Balotelli, quando erano compagni di squadra all'Inter nella stagione 2008-2009. imago sportfotodienst

Mario Balotelli è stato coinvolto in una disputata di parole con il suo ex compagno di squadra Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese aveva rivolto delle critiche all'ex attaccante del Sion, oggi in Turchia.

Hai fretta? blue News riassume per te Ibrahimovic ha detto che Balotelli ha «buttato via il suo talento».

L'attaccante italiano, oggi all'Adana Demirspor, ha ricordato di aver vinto la Champions League, mentre allo svedese questo trofeo manca.

I due giocarono insieme all'Inter tra il 2007 e il 2009. Mostra di più

Mario Balotelli ha risposto alle forti critiche di Zlatan Ibrahimovic alludendo al fatto che lo svedese non ha mai vinto la Champions League.

I due attaccanti, ricordiamo, hanno giocato fianco a fianco nell'Inter tra il 2007 e il 2009, estate in cui Ibrahimovic è poi passato al Barcellona, mentre l'allora giovane Balotelli avrebbe lasciato il club milanese l'anno successivo, passando al Manchester City.

Lo svedese, ritiratosi dal calcio professionistico pochi mesi fa all'età di 41 anni, in carriera ha vinto ben 34 trofei, di cui 14 titoli nazionali suddivisi tra Inter, Juventus, Milan, Barcellona e Paris Saint-Germain.

Tuttavia, il grande attaccante non ha mai vinto la Champions League, cosa che Balotelli sembra avergli ricordato.

Balotelli: «Io la Champions l'ho vinta»

Balotteli, dal canto suo, ha partecipato al trionfo in Champions League con l'Inter di José Mourinho nel 2010.

L'attaccante ex Sion, che attualmente gioca con il club turco Adana Demirspor, ha risposto così per le rime alle critiche mossegli da Zlatan Ibrahimovic, postando sul suo account Instagram una foto che lo ritrae mentre festeggia il titolo della Champions League, taggando Ibrahimovic sulla foto.

Ciò dopo che lo svedese lo ha rimproverato per scialacquato il suo talento calcistico naturale.

Ibrahimovic: «Balotelli ha buttato via il suo talento»

Ibrahimovic ha parlato così del suo ex compagno di squadra e d'attacco all'Inter: «Quando un ragazzo ha l'opportunità di sfruttare al meglio il suo talento e non la sfrutta, è un peccato. Balotelli ha avuto tante opportunità e le ha perse tutte, ha buttato via il suo talento. Questa è la verità».

Lo svedese ha poi proseguito: «Ci sono tanti ragazzi che vorrebbero avere una sola occasione, lui ha sprecato tutte le opportunità che ha avuto».