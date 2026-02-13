Non si è compiuta l’impresa della Svizzera, costretta a vincere con un margine di cinque punti contro la Serbia per mantenere perlomeno vive le speranze di qualificazione ai Mondiali 2027.

Jokic si è preso la scena

Nonostante una prestazione collettiva di livello, i rossocrociati si sono dovuti arrendere per 97-73 ai serbi, in cui si è messo in evidenza secondo logica la stella di Nikola Jokic, primo giocatore della storia già MVP della NBA a sfidare la nostra Nazionale.

Il giocatore dei Nuggets ha pure fatto la differenza, chiudendo con 22 punti e 7 assist e dominando soprattutto sotto canestro (14 rimbalzi).