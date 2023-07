Basket:per detronizzare l'Olympic Friborgo la Spinelli Massagno avrà bisogno di un roster più profondo.

Sono dunque da vedere in questa ottica gli arrivi alla corte di Robbi Gubitosa ufficializzati in questi giorni di Jeremiah Paige e Florian Steinmann. La guardia americana è in provenienza dal Ginevra, mentre l'ala rossocrociata, già ex dei Lugano Tigers, aveva giocato la scorsa stagione con il Boncourt.

Swisstxt