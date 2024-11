Nancy Fora KEY

Basket: primo successo per la Svizzera nelle qualificazioni agli Europei femminili del 2025.

Le elvetiche si sono imposte in Bosnia per 81-62 nel terzo incontro del Gruppo H. Nancy Fora (10 punti in 21'42") e compagne sono subito partite forte, e hanno allungato inesorabilmente nel secondo quarto, andando alla pausa lunga in vantaggio di 21 punti. Da lì in poi hanno controllato l'incontro fino al termine.

