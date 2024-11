Nadia Constantin Keystone

Basket: la Svizzera vuole continuare a dire la sua nelle qualificazioni agli Europei femminili del 2025.

Swisstxt

Fora (8 punti) e compagne si sono imposte per 59-44 sul Lussemburgo (dal canto suo, alla prima sconfitta) nel girone di ritorno del Gruppo H, issandosi per il momento al 2o posto in classifica.

