Enea Bastianini ha vinto la gara sprint del GP della Thailandia.

L'italiano, partito dalla seconda piazza, ha poi fatto corsa in testa dall’inizio alla fine. Ottimo affare anche per Jorge Martin, secondo, davanti a Francesco Bagnaia. Questo risultato fa felice il leader del Mondiale, che ha così incrementato il proprio vantaggio in testa alla classifica, salito ora a 22 punti. Dal canto suo Bagnaia era partito bene, rimanendo in scia al compagno Bastianini, ma a metà gara ha subito il ritorno di Martin, senza più riuscire a recuperare il terreno lasciato.

