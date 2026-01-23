  1. Clienti privati
Coppa del Mondo Skicross: Baur conquista la terza piazza

Swisstxt

23.1.2026 - 15:01

Keystone

Sulla pista elvetica di Veysonnaz per gli atleti di casa è stata una giornata difficile.

SwissTXT

23.01.2026, 15:01

23.01.2026, 15:08

L'unica nota positiva è arrivata in campo maschile, con Baur che ha chiuso in terza ottenendo il quarto podio in Coppa del Mondo. Non è riuscito a superare gli ottavi il corrente campione olimpico Regez. Ha invece ottenuto nuovamente la vittoria su queste nevi il francese Duplessis-Kergomard.

Tra le donne invece nessuna delle rossocrociate è riuscita a superare lo scoglio dei quarti, nemmeno la detentrice della CdM Smith. La prima classificata è stata la svedese Naeslund.

