Keystone

Sulla pista elvetica di Veysonnaz per gli atleti di casa è stata una giornata difficile.

SwissTXT Swisstxt

L'unica nota positiva è arrivata in campo maschile, con Baur che ha chiuso in terza ottenendo il quarto podio in Coppa del Mondo. Non è riuscito a superare gli ottavi il corrente campione olimpico Regez. Ha invece ottenuto nuovamente la vittoria su queste nevi il francese Duplessis-Kergomard.

Tra le donne invece nessuna delle rossocrociate è riuscita a superare lo scoglio dei quarti, nemmeno la detentrice della CdM Smith. La prima classificata è stata la svedese Naeslund.