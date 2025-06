Fan dell'FC Bienne in marcia nel centro storico di Berna. Keystone

Migliaia di tifosi si sono radunati stamane nel centro di Berna in vista della finale di Coppa svizzera di calcio che vedrà oggi alle 14.00 l'FC Basilea affrontare l'FC Bienne.

Keystone-SDA SDA

I fan si sono incamminati in due cortei separati verso lo stadio Wankdorf. Si tratta della 100esima edizione della partita conclusiva di questo torneo.

I supporter basilesi si sono riuniti nei pressi della Waisenhausplatz: l'atmosfera era tranquilla ed euforica, come ha riferito un giornalista di Keystone-ATS. Poco dopo le 11, il corteo si è messo in marcia attraversando i quartieri della Lorraine e di Wyler verso lo stadio.

Dal canto loro i tifosi del Bienne si sono radunati sulla Kornhausplatz, da dove poco prima delle 11 hanno attraversato il centro storico in direzione del Wankdorf.

L'evento ha provocato disagi ai trasporti pubblici – vi sono state limitazioni e in alcuni casi interruzioni – come pure alla circolazione stradale. Per il momento la polizia si è limitata ad osservare le tifoserie in marcia.