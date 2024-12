Aesch Pfeffingen nello scontro diretto.

Dopo la vittoria in rimonta sul Franches-Montagnes, il Lugano ha ottenuto il suo secondo successo di fila, il quinto nelle ultime sei partite, piegando in casa l’ Il punteggio di 3-1, , maturato grazie ai parziali di 25-23 25-23 24-26 27-25, ha così permesso alle ragazze di coach Oikonomou di riprendersi il 3o posto in classifica superando proprio le avversarie odierne.