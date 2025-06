Belgio Imago

Basket: il Belgio è di nuovo sul tetto d'Europa.

Swisstxt

Le ragazze di coach Thibault hanno sconfitto la Spagna in finale al Pireo per 67-65 grazie a una clamorosa rimonta nel finale. A 2'43» dalla quarta sirena le iberiche erano infatti in vantaggio di 12 punti ma si sono fatte riprendere dalle rivali con un parziale di 14-0. Il bronzo è andato all'Italia, riuscita a battere la Francia 69-54.