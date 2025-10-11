Attallah Ti-Press

Fortune alterne per Massagno e Lugano nel terzo turno di SBL.

SwissTXT Swisstxt

La Spinelli, alla sua seconda partita stagionale, ha sconfitto Monthey per 91-86 mentre i Tigers sono stati battuti sul parquet di Nyon 101-94. A Nosedo i padroni di casa hanno fatto corsa in testa per tutta la partita, arrivando fino a +15 poco prima della pausa, ma hanno rischiato di farsi beffare nel finale come era accaduto nel primo incontro.

La squadra di Montini non è invece riuscita a trovare il primo successo dell'annata nonostante i 30 punti di King e i 25 di Sassella.