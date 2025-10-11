  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Basket Bene Massagno, Tigers ancora ko

Swisstxt

11.10.2025 - 19:48

Attallah
Attallah
Ti-Press

Fortune alterne per Massagno e Lugano nel terzo turno di SBL.

SwissTXT

11.10.2025, 19:48

11.10.2025, 20:27

La Spinelli, alla sua seconda partita stagionale, ha sconfitto Monthey per 91-86 mentre i Tigers sono stati battuti sul parquet di Nyon 101-94. A Nosedo i padroni di casa hanno fatto corsa in testa per tutta la partita, arrivando fino a +15 poco prima della pausa, ma hanno rischiato di farsi beffare nel finale come era accaduto nel primo incontro.

La squadra di Montini non è invece riuscita a trovare il primo successo dell'annata nonostante i 30 punti di King e i 25 di Sassella.

I più letti

Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
La famiglia Xhaka fa sgomberare il giardino di una villa storica di Liestal
Ecco quello che in Svizzera è vietato fare al volante, potrebbe costarvi caro
Roger Federer torna in campo a Shanghai: dà spettacolo, si diverte e fa divertire
Addio al burger vegetariano? Le aziende svizzere attendono gli sviluppi nell'Ue

Video correlati

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone a soli 4 mesi dalle Olimpiadi: «Tornerò a sciare solo se riuscirò a essere competitiva, se il mio corpo tornerà quello di un'atleta».

07.10.2025

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8° turno | stagione 25/26

05.10.2025

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Brignone: «Le Olimpiadi a Cortina? Un sogno. Ma lo è di più tornare a sciare»

Celta - Atlético 1-1

Celta - Atlético 1-1

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Più video

Altre notizie

Ciclismo. Più grande di Coppi, Pogacar vince il Giro di Lombardia per la 5a volta di fila

CiclismoPiù grande di Coppi, Pogacar vince il Giro di Lombardia per la 5a volta di fila

Nuoto. Noè Ponti subito in forma in Coppa del Mondo

NuotoNoè Ponti subito in forma in Coppa del Mondo

Danza urbana. Street dance: Sheila Silva rappresenta Svizzera a finale mondiale

Danza urbanaStreet dance: Sheila Silva rappresenta Svizzera a finale mondiale