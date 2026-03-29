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MotoGP Bezzecchi cala il tris, è sua anche la gara di Austin

Swisstxt

29.3.2026 - 22:55

Scatenato
Scatenato

Marco Bezzecchi si conferma in grande forma: è infatti andato a vincere anche il GP degli Stati Uniti.

SwissTXT

29.03.2026, 22:55

29.03.2026, 22:56

L'italiano si è così imposto in tutte e tre le gare domenicali della stagione (e nella quinta di fila calcolando la scorsa). Ad Austin il 27enne ha fatto corsa in testa dall'inizio, precedendo al traguardo il compagno in Aprilia Martin (vittorioso nella sprint di sabato e secondo in classifica) e Acosta.

In Moto2 in una gara accorciata (incidente e ripartenza) a trionfare è stato l'australiano Agius. In Moto3 il successo è andato all'italiano Pini, alla prima vittoria in carriera.

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