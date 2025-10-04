  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

MotoGP Bezzecchi conquista la Sprint

Swisstxt

4.10.2025 - 09:45

Imago

La 18a sprint del GP d’Indonesia ha incoronato Marco Bezzecchi: dopo una brutta partenza ha rimontato e vinto in volata, superando all’ultimo giro Fermin Aldeguer, con Raul Fernandez terzo.

SwissTXT

04.10.2025, 09:45

04.10.2025, 09:50

Marc Marquez, arretrato e penalizzato dopo un contatto con Rins, ha chiuso 7o, mentre il fratello Alex ha fatto poco meglio arrivando 4o.

Nelle qualifiche, sempre l'italiano dell'Aprilia ha firmato il record della pista in 1'28"832 e la terza pole stagionale.

Male Marc Marquez (nono) e Bagnaia, solo 16o. In Moto2 pole a Diogo Moreira, mentre in Moto3 l’elvetico Noah Dettwiler scatterà quart’ultimo.

I più letti

Enrico Varriale licenziato dalla Rai per gravi episodi avvenuti sul posto di lavoro
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Graffi e striature sui nuovi iPhone, cosa sta facendo Apple?
Influencer muore in diretta su TikTok, i fan lo vedono precipitare durante una scalata
«La Svizzera sta ripetendo gli errori degli anni '30, quando ignorò il pericolo di guerra»

Video correlati

Aarau – Yverdon 1:2

Aarau – Yverdon 1:2

Challenge League | 9° turno | stagione 25/26

03.10.2025

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Challenge League | 9° turno | stagione 25/26

03.10.2025

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Challenge League | 9° turno | stagione 25/26

03.10.2025

Aarau – Yverdon 1:2

Aarau – Yverdon 1:2

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Xamax – Stade-Lausanne 0:2

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Stade Nyonnais – Wil 2:1

Più video

Altre notizie

MTB. Keller sul podio a Lake Placid

MTBKeller sul podio a Lake Placid

Paratletica. Quinto oro per Debrunner

ParatleticaQuinto oro per Debrunner

Europei giovanili. Grossmann si prende l'argento nella prova in linea

Europei giovaniliGrossmann si prende l'argento nella prova in linea