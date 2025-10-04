Imago

La 18a sprint del GP d’Indonesia ha incoronato Marco Bezzecchi: dopo una brutta partenza ha rimontato e vinto in volata, superando all’ultimo giro Fermin Aldeguer, con Raul Fernandez terzo.

SwissTXT Swisstxt

Marc Marquez, arretrato e penalizzato dopo un contatto con Rins, ha chiuso 7o, mentre il fratello Alex ha fatto poco meglio arrivando 4o.

Nelle qualifiche, sempre l'italiano dell'Aprilia ha firmato il record della pista in 1'28"832 e la terza pole stagionale.

Male Marc Marquez (nono) e Bagnaia, solo 16o. In Moto2 pole a Diogo Moreira, mentre in Moto3 l’elvetico Noah Dettwiler scatterà quart’ultimo.