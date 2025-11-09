Il suo è stato un piccolo capolavoro KEY

Partito dalla pole, Marco Bezzecchi ha fatto corsa in testa fin dal semaforo verde della MotoGP ed è andato a vincere il GP del Portogallo.

SwissTXT Swisstxt

L’italiano dell’Aprilia, al secondo successo stagionale e al quinto in carriera nella gara domenicale della classe regina, ha chiuso con un vantaggio di 2"583 su Alex Marquez e di 3"188 sull’altro spagnolo Pedro Acosta.

Vittorioso nella Moto2, Diogo Moreira è ormai vicino al titolo. Il brasiliano ha 24 lunghezze di margine sul secondo, lo spagnolo Manu Gonzalez, oggi sesto. Sul podio sono saliti l’olandese Veijer e il colombiano Alonso.