Ridotto a 23 giri al posto dei 31 inizialmente previsti a causa della «degradazione della pista», il GP del Brasile se l'è aggiudicato Marco Bezzecchi, che si è così preso la seconda vittoria in altrettante gare.
Scattato secondo in griglia a Goiania, l’italiano ha girato al comando dopo la partenza, superando subito Fabio Di Giannantonio e sfuggendo in seguito al rivale Jorge Martin, poi secondo sul traguardo.
L'interesse, con il passare dei giri, si è spostato nella lotta per il podio, che ha visto prevalere il poleman Di Giannantonio su Marc Marquez.