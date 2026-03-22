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MotoGP Bezzecchi piazza il bis a Goiania

Swisstxt

22.3.2026 - 19:49

In formissima
In formissima
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Ridotto a 23 giri al posto dei 31 inizialmente previsti a causa della «degradazione della pista», il GP del Brasile se l'è aggiudicato Marco Bezzecchi, che si è così preso la seconda vittoria in altrettante gare.

SwissTXT

22.03.2026, 19:49

22.03.2026, 19:54

Scattato secondo in griglia a Goiania, l’italiano ha girato al comando dopo la partenza, superando subito Fabio Di Giannantonio e sfuggendo in seguito al rivale Jorge Martin, poi secondo sul traguardo.

L'interesse, con il passare dei giri, si è spostato nella lotta per il podio, che ha visto prevalere il poleman Di Giannantonio su Marc Marquez.

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