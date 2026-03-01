  1. Clienti privati
Moto GP Bezzecchi s'impone in Thailandia

Swisstxt

1.3.2026 - 10:01

Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Imago

Marco Bezzecchi ha conquistato il primo GP del Motomondiale 2026.

SwissTXT

01.03.2026, 10:01

01.03.2026, 10:29

In Thailandia il poleman, scattato benissimo, ha fatto gara in testa dall'inizio alla fine per andare a ottenere il terzo successo consecutivo nella classe regina.

Sul circuito di Buriram non è stata la giornata dei Marquez, con Marc uscito di scena per un problema alla ruota posteriore al 21esimo giro e Alex caduto.

Il podio è così stato completato da Pedro Acosta e da Raúl Fernandez, che hanno battagliato a lungo. In Moto2 Daniel Holgado ha guidato il poker spagnolo, mentre in Moto3 si è imposto David Almansa.

