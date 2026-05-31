Marco Bezzecchi KEYSTONE

Marco Bezzecchi ha vinto il GP d'Italia al Mugello, cogliendo il quarto successo stagionale e il decimo in carriera in MotoGP.

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Il 27enne ha superato Francesco Bagnaia a metà gara e consolidato il primo posto in classifica generale. Sul podio sono saliti il suo compagno di squadra Jorge Martin e lo stesso italiano della Ducati.

Marc Marquez, al rientro dopo la doppia operazione, ha chiuso settimo. Raul Fernandez, vincitore della sprint, è arrivato ottavo dopo un errore in partenza.

In Moto2 ha vinto Manuel Gonzalez, leader del Mondiale. In Moto3 prima vittoria per Brian Uriarte.