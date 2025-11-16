Imago

Dopo 259 giorni e 22 Gran Premi, il lungo viaggio della MotoGP nel 2025 è arrivato al traguardo, lo stesso che a Valencia ha tagliato prima di tutti Bezzecchi, precedendo sull’ultimo podio stagionale Fernandez e Di Giannantonio.

Se l’anno dell’italiano è finito bene, tra chi non vede l’ora di pensare al 2026 c’è sicuramente Bagnaia: a coronamento di un annus horribilis, ha chiuso la sua gara al primo giro con un’escursione nella ghiaia.

Ultimo giorno di scuola neanche iniziato per Morbidelli, protagonista di uno scontro con Mir (dodicesimo) durante il posizionamento in griglia di partenza.