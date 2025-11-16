  1. Clienti privati
MotoGP Bezzecchi vince a Valencia, nell'ultima gara del motomondiale

Swisstxt

16.11.2025 - 15:04

Imago

Dopo 259 giorni e 22 Gran Premi, il lungo viaggio della MotoGP nel 2025 è arrivato al traguardo, lo stesso che a Valencia ha tagliato prima di tutti Bezzecchi, precedendo sull’ultimo podio stagionale Fernandez e Di Giannantonio.

SwissTXT

16.11.2025, 15:04

16.11.2025, 15:05

Se l’anno dell’italiano è finito bene, tra chi non vede l’ora di pensare al 2026 c’è sicuramente Bagnaia: a coronamento di un annus horribilis, ha chiuso la sua gara al primo giro con un’escursione nella ghiaia.

Ultimo giorno di scuola neanche iniziato per Morbidelli, protagonista di uno scontro con Mir (dodicesimo) durante il posizionamento in griglia di partenza.

Altre notizie

Nella carabina. Un oro e un argento per la Svizzera nell'ultimo giorno dei Mondiali di tiro

Nella carabinaUn oro e un argento per la Svizzera nell'ultimo giorno dei Mondiali di tiro

Moto2. Diogo Moreira nella storia: è il primo brasiliano a laurearsi campione nel motomondiale

Moto2Diogo Moreira nella storia: è il primo brasiliano a laurearsi campione nel motomondiale

Skater hockey. Sayaluca campione svizzero

Skater hockeySayaluca campione svizzero