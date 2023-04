Bezzecchi vince in Argentina

Marco Bezzecchi KEY

Marco Bezzecchi ha conquistato la prima vittoria in MotoGP della carriera.

Già in palla nella gara sprint (2o dietro a Brad Binder), l'italiano ha dominato la prova bagnata del GP d'Argentina praticamente dall'inizio alla fine. Alle spalle del pilota della Ducati VR46 si sono piazzati Johann Zarco e il poleman Alex Marquez, mentre il campione del mondo in carica Pecco Bagnaia è uscito di scena a 8 giri dalla fine a causa di una scivolata alla curva 13. Per quanto riguarda le categorie inferiori: assolo di Tony Arbolino in Moto2 e successo senza storia per Tatsuki Suzuki in Moto 3.

