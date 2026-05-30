Biasca Ti-Press

Il Roller Biasca è a una sola vittoria dal titolo svizzero.

SwissTXT Swisstxt

I rivieraschi hanno infatti sbancato il campo del Diessbach grazie a un incredibile successo per 4-3 ai rigori. A 71" dalla fine dell’overtime i biaschesi erano infatti in svantaggio di due reti, ma sono riusciti a pareggiare grazie a Scanavin e al sigillo di Gregorio Boll a 13" dalla sirena, per poi imporsi agli shootout.

Per quanto riguarda la pallanuoto, chiamati a vincere le ultime 4 partite per poter sperare di accedere ai playoff, i Lugano Sharks hanno iniziato decisamente con il piede giusto. Nella prima delle due sfide del weekend contro il Basilea i sottocenerini hanno travolto i renani per 28-10.