Ginnastica Bickel arriva 16esima nella finale di completo a Giacarta

Swisstxt

23.10.2025 - 15:52

Lena Bickel
Lena Bickel
KEY

Qualificatasi per la finale del completo con il 15esimo punteggio, Lena Bickel non è riuscita a migliorare la propria posizione, ma può comunque dirsi soddisfatta di quanto fatto a Giacarta.

SwissTXT

23.10.2025, 15:52

23.10.2025, 15:56

Al suo secondo Mondiale, la 20enne ticinese ha chiuso la gara che assegnava le medaglie con 51,064 punti, tradottisi nel 16o posto finale: positivo soprattutto l’esercizio alle parallele asimmetriche, dove solo sette avversarie hanno battuto il 13,466 della momò.

In assenza di Simone Biles, la battaglia per l’oro si è invece decisa soltanto nell’ultima rotazione, premiando infine la russa Angelina Melnikova.

