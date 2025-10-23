Qualificatasi per la finale del completo con il 15esimo punteggio, Lena Bickel non è riuscita a migliorare la propria posizione, ma può comunque dirsi soddisfatta di quanto fatto a Giacarta.
Al suo secondo Mondiale, la 20enne ticinese ha chiuso la gara che assegnava le medaglie con 51,064 punti, tradottisi nel 16o posto finale: positivo soprattutto l’esercizio alle parallele asimmetriche, dove solo sette avversarie hanno battuto il 13,466 della momò.
In assenza di Simone Biles, la battaglia per l’oro si è invece decisa soltanto nell’ultima rotazione, premiando infine la russa Angelina Melnikova.