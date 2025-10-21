Lena Bickel Keystone

Lena Bickel ha centrato l’obiettivo di partecipare alla finale del concorso generale dei Mondiali di Giacarta.

SwissTXT Swisstxt

La ticinese, che ha svolto le quattro rotazioni di qualificazione sui livelli mostrati ai Giochi di Parigi dello scorso anno, ha totalizzato 50,899 punti, accedendo alla finale come 15esima.

Giovedì insieme alla 20enne non ci sarà invece l’altra rossocrociata Anny Wu, alla quale non sono bastati 49,432 punti (30esimoo posto). Entrambe le elvetiche sono andate lontane dall’entrare nel lotto delle migliori otto (sinonimo di finale) nei singoli attrezzi.