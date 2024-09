Remco Evenepoel KEY

Tutto secondo logica nella cronometro iridata di Zurigo.

Swisstxt

A termine dei 46,1km che portavano i corridori dal velodromo di Oerlikon al traguardo posto in Sechselaeutenplatz, Remco Evenepoel ha confermato la propria superiorità, bissando il titolo ottenuto l'anno scorso. Poca gloria, invece, per Stefan Kueng (ottavo) e Stefan Bissegger (29o), incapaci di inserirsi nella lotta per il podio. Su di esso sono saliti gli italiani Filippo Ganna (+6"43) ed Edoardo Affini, campione europeo (+54"44). Tra le donne, l'oro è finito al collo dell'australiana Grace Brown. Migliore elvetica Elena Hartmann, 13a.

