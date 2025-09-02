Jay Vine KEY

L’arrivo in salita, il quinto di questa Vuelta, a El Ferial Larra Belagua della 10a tappa ha premiato dopo 175,3km Jay Vine, che si è imposto in solitaria come aveva fatto nella 6a frazione con arrivo ad Andorra.

L’australiano ha distanziato l’ultimo rivale, Pablo Castrillo (alla fine 2o), a poco più di 5km dal traguardo.

Sull’ultima asperità si sono dati battaglia anche i primi della classifica, con il norvegese Torstein Traeen che si è subito staccato, riconsegnando così la maglia rossa a Jonas Vingegaard, che ha fatto corsa pari con Joao Almeida e una decina di altri big.