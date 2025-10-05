Decisivo il successo a Lake Placid KEY

Christopher Blevins ha fatto sua la Coppa del Mondo di cross-country imponendosi nella gara andata in scena a Lake Placid.

SwissTXT Swisstxt

Lo statunitense, che già aveva trionfato nello short track, ha chiuso davanti ai due francesi Adrien Boichis e Mathis Azzaro. La Svizzera ha piazzato due suoi rappresentanti nella top 10, Fabio Puentener, giunto 6o, e Marcel Guerrini, 7o. Nella prova femminile invece il successo è andato alla svedese Jenny Rissveds, vittoriosa davanti a Evie Richards e alla leader della generale Samara Maxwell. Miglior elvetica Alessandra Keller, che è arrivata 5a.