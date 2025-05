Nino Benvenuti, destra. Imago

È morto a 87 anni Nino Benvenuti, leggenda del pugilato italiano e campione olimpico e mondiale che ha fatto la storia del ring con classe, coraggio e carisma.

Swisstxt

Vinse l'oro olimpico nel 1960 e fu campione del mondo dei pesi medi tra il 1967 e il 1970, quando disputò l'epica trilogia di incontri con Emile Griffith.

Il triestino è l'unico italiano ad aver ricevuto il riconoscimento di Fighter of the year (nel 1968), nonché il primo a essere entrato nella International Boxing Hall of Fame nel 1992.