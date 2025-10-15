Bradley Wiggins (immagine d'archivio) dpa

Bradley Wiggins ha vinto il Tour de France e ha conquistato cinque medaglie d'oro alle Olimpiadi. Dopo la sua carriera, però, è iniziata la sua caduta. In un libro racconta il suo periodo buio.

DPA dpa

L'ex campione del Tour de France Bradley Wiggins ha parlato apertamente dei capitoli oscuri del suo passato poco prima della pubblicazione della sua autobiografia.

In un'intervista rilasciata al quotidiano «Times», il cinque volte campione olimpico ha parlato della sua dipendenza dalle droghe dopo la fine della carriera, delle molestie sessuali subite da un allenatore da adolescente, della sua bancarotta finanziaria e del suo recupero grazie all'aiuto di Lance Armstrong.

Dopo la fine della sua carriera, la dipendenza da droghe di Wiggins è iniziata nel 2018. «Per molti anni mi sono fatto quasi sempre», ha dichiarato il 45enne.

Ha sniffato cocaina sulla sua medaglia d'oro a Londra, è stato «completamente maniacale» nel corso di in un programma della BBC dopo aver assunto droghe per 24 ore e ha distrutto il trofeo di Personalità sportiva dell'anno 2012 per rabbia, come riporta anche nei suoi estratti dal libro «The Chain».

L'aiuto di Armstrong

La sua dipendenza dalle droghe lo aveva lasciato finanziariamente in bancarotta e nel frattempo ha persino dormito sulle panchine dei parchi.

In seguito, il britannico ha ricevuto l'aiuto di Armstrong. L'ex stella del ciclismo, a cui erano state tolte tutte e sette le vittorie del Tour per doping, aveva già aiutato Jan Ullrich in modo simile.

L'americano aveva portato Wiggins negli Stati Uniti e lo aveva inserito in un programma di riabilitazione. Ora è sobrio.

L'ex campionissimo parla anche dei tempi difficili dell'adolescenza, quando aveva subito abusi da parte di un allenatore che è già morto.

L'autobiografia di Wiggins sarà pubblicata tra qualche settimana.